Sprüche und Gedichte : Silvestergrüße per WhatsApp: 10 herzliche Wünsche zum neuen Jahr

Pünktlich um Mitternacht den Liebsten ein frohes neues Jahr wünschen – auch wenn sie weit weg sind. Das geht zum Beispiel per WhatsApp mit diesen zehn herzlichen Grüßen für Silvester 2022.

„Frohes neues Jahr!“: Das dürfte wohl die am häufigsten per WhatsApp verschickte Nachricht in der Silvesternacht sein. Pünktlich um Mitternacht will man schließlich das neue Jahr gebührend einleiten und den Liebsten nah und fern eine nette Nachricht zukommen lassen. Doch das geht auch origineller und herzlicher – etwa mit diesen Silvestergrüßen, die Verwandten und Freunden bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden: