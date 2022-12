Alle Kandidaten vor Ort : „7 vs. Wild“-Stars feiern große Abschlussparty im Saarbrücker A8

Jens „Knossi“ Knossalla: Mit den anderen Teilnehmern der Youtube-Serie wird der Entertainer nach Saarbrücken kommen. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Saarbrücken In der Saarbrücker Diskothek A8 soll es am 28. Dezember eine große „7 vs. Wild“-Party geben, denn dann wird die letzte Folge der Reality-Spielshow ausgestrahlt. Die Infos zum Abend.

Im Saarbrücker Nachtclub A8 soll es am Mittwoch, 28. Dezember, die große „7 vs. Wild“-Abschlussparty geben. Das hat Jens Knossalla (“Knossi“) auf der Videoplattform „TikTok“ verkündet. Demnach werden alle Kandidaten, auch die der ersten Staffel von „7vsWild“ und das gesamte Team im A8 auftreten. “Es wird ne riesen Fete, es wird total geisteskrank. Wir werden alle auf der Bühne sein“, verspricht „Knossi“ seinen Followern.

Darum geht’s bei der Reality-Spielshow „7 vs. Wild“

Bei der Reality-Spielshow „7 vs. Wild“ (übersetzt: „Sieben gegen die Wildnis“) treten sieben Teilnehmer gegeneinander an, um sieben Tage allein in der Wildnis durchzuhalten. Dabei helfen den Teilnehmern sieben vorher ausgewählte Gegenstände, die sie selbst ausgesucht haben. Jeden Tag müssen zusätzlich „Challenges“ bestanden werden.

Die Show von Fritz Meineke wird auf dessen Kanal auf der Videoplattform „Youtube“ ausgestrahlt. Die Folgen der ersten Staffel wurden durchschnittlich über vier Millionen Mal aufgerufen.

Bei den Teilnehmern des Formats handelt es sich meist um Influencer. Zu gewinnen gibt es 10 000 Euro, die an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden.

Die zweite Staffel des Formats wird derzeit ausgestrahlt, die letzte Folge läuft am 28. Dezember. Drehort war eine Insel bei Panama. Die zweite Folge erreichte mit mehr als elf Millionen Aufrufen Platz 1 der 2022 meistaufgerufenen deutschen YouTube-Videos.

Party im A8: „Das ist der krasseste Abschluss, den es überhaupt geben kann.“

Sich jetzt schon für die Party im A8 freizunehmen, dazu rät Knossala seinen Fans. Weitere Infos zu der Veranstaltungen sollen in den nächsten Tagen kommen. „Das ist der krasseste Abschluss, den es überhaupt geben kann“, findet Knossala auf TikTok.

Knossala nahm 2022 bei der zweiten Staffel der Show teil. Mit mehr als zwei Millionen Followern gehört sein Kanal „TheRealKnossi“ zu den erfolgreichsten Kanälen auf der Livestreaming-Plattform „Twitch“.