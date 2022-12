Sprüche und Gedichte : Weihnachtsgrüße per WhatsApp: 7 herzliche Wünsche zum Verschicken

Weihnachtsgrüße per WhatsApp: 7 herzliche Wünsche zum Verschicken

Weihnachtspost verschicken war gestern, im Smartphone-Zeitalter versenden viele Menschen ihre Grüße per WhatsApp. Hier finden Sie sieben schöne Sprüche und Gedichte zu Weihnachten 2022.

Weihnachten ist das Fest, an dem man sich auf das wirklich wichtige im Leben besinnen sollte: Familie und Freunde: Um zu zeigen, dass man an seine Liebsten denkt, werden Weihnachtsgrüße per WhatsApp gerne verschickt. Hier finden Sie einige Weihnachtsgrüße, die Ihren Verwandten und Freunden bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden: