Deutsche Presse-Agentur : Das Jahr 2022 in 100 Eilmeldungen

2022 sendete die Deutsche Presse-Agentur rund 1150 Eilmeldungen. Die wichtigsten 100 im Überblick:

390 Eilmeldungen mit Bezug zum Ukraine-Krieg

Allein zum Kriegsbeginn am 24. Februar sendete dpa binnen 24 Stunden 35 Kurzinformationen der Dringlichkeitsstufe 2. Aus der jüngeren Vergangenheit ist kein anderes Ereignis mit einer solchen Eilmeldungsdichte an einem einzigen Tag bekannt. Als bisheriger Rekordhalter galt der 13. März 2020 mit 31 Eilmeldungen ausschließlich zu Corona.

63. Blitzmeldung in der dpa-Geschichte: Tod der Queen

Die Pandemie selbst büßte in diesem Jahr dagegen weiter an Bedeutung ein: Gab es 2020 bis Ende Dezember rund 650 Corona-Eilmeldungen im dpa-Basisdienst, sank die Zahl im Vorjahr auf 250 und in diesem Jahr sogar auf nur noch etwas mehr als 60.

Erstmals seit Bidens Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 sendete dpa in diesem Jahr auch wieder Blitzmeldungen, nämlich am 8. September zum Tod der Queen und am Silvestertag zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Dieser Blitz war die 63. Meldung der höchsten Priorität 1 in der Geschichte der Deutschen Presse-Agentur.