Aktuelle Zahlen des RKI : Leichte Entspannung bei Corana-Inzidenz im Saarland – doch fast alle Landkreise wieder über 1000er-Marke

Foto: dpa/Marijan Murat 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus ist rückläufig. Auch bei Toten in Zusammenhang mit der Pandemie gibt es im Saarland Positives. Allerdings sind die RKI-Angaben zur Inzidenz mit Vorsicht zu genießen: Am Wochenende melden viele Gesundheitsämter keine Statistik-Angaben. Hier die Details.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag, 24. April, 1145 Neuinfektionen im Saarland mit dem Corona-Virus. Am Vortag waren es 1429. Damit steckten sich seit Ausbruch der Pandemie 293 530 Menschen an. Die Inzidenz – der Wert der Ansteckungen binnen einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet – sinkt auf 1008,7 (Vortag: 1018,2).

Es sind keine weiteren Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl liegt damit im Saarland unverändert bei 1615 Opfern.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern; oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Die tagesaktuellen Zahlen vom Wochenende und -beginn sind laut RKI ohnehin weniger zuverlässig, „da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden“, wie das Institut auf seiner Homepage mitteilt. „Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher – insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn – nicht überbewertet werden.“

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz im Saarland ist mit 1478,2 das St. Wendeler Land. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Regionalverband Saarbrücken mit 803,7. Hier und in Merzig-Wadern gibt es eine rückläufige Tendenz. Im Saarpfalz-Kreis, Neunkirchen, Saarlouis und St. Wendel gibt das RKI höhere Zahlen an. Die Entwicklungen im einzelnen in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen sank wieder leicht. Das RKI gibt den Wert am Sonntagmorgen mit 807 an. Am Vortag lag er bei 821,7, vor einer Woche hatte er 834,3 betragen.

Wie das RKI weiter mitteilt, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 39 179, nach 135 079 am Vortag und 39 784 vor einer Woche. Die Gesamtzahl der erfassten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 24 180 512.