Interview Christian Thielemann : „Wolfgang Wagner war eine große Autorität“

Seit 2015 ist Christian Thielemann Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. Ein Posten, den es vorher gar nicht gab. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur spricht er über sein Amt, eine hart erarbeitete Gelassenheit – und den 2010 gestorbenen Ex-Intendanten Wolfgang Wagner, den die Festspiele an diesem Mittwoch mit einem Festakt zum 100. Geburtstag ehren. Noch heute, so sagt Thielemann, habe er die Ratschläge des „Alten“ im Ohr.

Sie dirigieren in diesem Jahr den „Lohengrin“ und den „Tristan“ – ist das eine Doppelbelastung, die Sie auch als solche empfinden?

THIELEMANN Eigentlich ist das keine Doppelbelastung. Ich habe zwar viel zu tun, aber – um Gottes Willen – es macht ja Spaß. Und es sind ja sehr unterschiedliche Stücke: Das eine hat eine unausweichliche Identität, das andere ist ein sehr klares Stück.

Was dirigieren Sie denn lieber?

THIELEMANN Das kann man nicht sagen.

Sie haben im „Lohengrin“ mit einer kurzfristigen Umbesetzung wegen Krankheit zu kämpfen – und dann auch noch in einer so tragenden Partie wie der der Elsa – wie gehen Sie mit einer solchen Herausforderung um?

THIELEMANN Wir kämpfen nicht. Ich finde es natürlich schade, dass die Krassimira Stoyanova ausfällt. Sie wird sicherlich wieder einsteigen, aber leider nicht in diesem Jahr. Aber so einen Ausfall muss man gelassen sehen. Das ist ja im Grunde alltäglich in unserem Beruf.

Mussten Sie sich diese Gelassenheit erst erarbeiten?

THIELEMANN Oh ja. Die musste ich mir hart erarbeiten. Früher hätte ich mich viel mehr aufgeregt.

Auch Anna Netrebko singt ja in diesem Jahr bei zwei Vorstellungen die Elsa. Wie macht sie sich denn so?

THIELEMANN Im Moment ist sie ja noch gar nicht da. Sie kriegt eine Extra-Probe. Aber sie ist eine hoch-professionelle Frau und eine sehr angenehme Kollegin. Ich sehe der Sache mit großer Freude entgegen.

Den „Tristan“ gibt es in diesem Jahr zum letzten Mal. Abschiedsschmerz?

THIELEMANN Schon, ja. Es ist ja ein Grundprinzip in Bayreuth, dass die Produktionen sich entwickeln. Katharina Wagner hat einiges geändert und wir als Team sind unglaublich zusammengewachsen. Im fünften Jahr ist die Produktion am besten und da macht es am meisten Spaß. Aber die schönen Sachen gehen halt alle mal vorbei.

In diesem Jahr geht es auch um den 100. Geburtstag von Wolfgang Wagner. Wie haben Sie ihn erlebt?

THIELEMANN Ich verdanke Wolfgang Wagner eine ganz andere Sicht auf das Dirigieren. Unter ihm habe ich meinen Dirigierstil erheblich verändert. Er war eine große Autorität und ich habe heute noch im Ohr, was er mir damals gesagt hat.

Was denn?

THIELEMANN Er hat geredet über Tempi, er hat viel über Dynamik gesprochen. Es war immer allen klar: Wenn der Alte was sagt, dann hört Ihr da mal besser zu und macht das dann auch so. Ich habe mich ein bisschen adoptiert gefühlt von ihm, väterlich gelenkt und respektiert.

Wie präsent ist die Erinnerung an ihn heute noch, fast zehn Jahre nach seinem Tod?

THIELEMANN Sehr. Den Ort auf der Bühne, wo er immer gesessen hat, den gibt es heute noch. Das ist ein Klappsessel und es liegt eine Rose drauf. Wir reden oft über Wolfgang Wagner – eigentlich täglich.

Was ist Ihnen von ihm besonders in Erinnerung geblieben?

THIELEMANN Seine Präsenz. Der war überall, der hat sich gekümmert. Ich habe immer gedacht, man muss den geklont haben. Gerade noch war er im Probenraum, dann kam er einem auch schon wieder im Treppenhaus entgegen. Ich habe ihn immer gefragt: Herr Wagner, gibt es Sie mehrfach?

Kritiker werfen seiner Tochter Katharina vor, dass sie – zumindest was die Außenwirkung angeht – nicht präsent genug ist. Ist das innerhalb der Festspiele anders?

THIELEMANN Sie ist da genau so wie ihr Vater, weil sie die beste Schülerin ihres Vaters ist und ihn immer als leuchtendes Vorbild vor sich gehabt hat. Sie konnte es ja bei keinem besseren lernen.

Ihr Vertrag als Musikdirektor der Bayreuther Festspiele läuft im kommenden Jahr aus. Wollen Sie gerne weitermachen?