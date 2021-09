Bundestagswahl 2021 : Josephine Ortleb stellt nach Frühgeburt ihren Wahlkampf ein

Saarbrücken Die SPD-Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb stellt ab sofort ihren Wahlkampf ein. Die Gründe nennt die Direktkandidatin für den Wahlkreis Saarbrücken in einer sehr persönlichen Stellungnahme.

Josephine Ortleb wird wegen einer Frühgeburt nicht weiter am Wahlkampf für den Bundestag teilnehmen. Die Direktkandidatin im Wahlkreis Saarbrücken gab dies in einer Pressemitteilung bekannt. An dieser Stelle veröffentlichen wir ihren Text im Wortlaut: