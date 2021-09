Pläne gehen voran : Weiterer Weg für geplante Nordsaarlandklinik frei – So sieht der Beschluss im Waderner Stadtrat aus

Weiterer Weg für geplante Nordsaarlandklinik frei – So sieht der Beschluss im Waderner Stadtrat aus

Wadern Die Saarland-Heilstädten-Gmbh (SHG) plant eine neue Klinik im Hochwald. Dafür müssen Politiker vor Ort die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Und das ist in Wadern am Donnerstagabend beschlossen worden.

Baurecht ist Aufgabe des Stadtrates. Und hier hat in Wadern das Gremium am Donnerstagabend, 16. September, die Voraussetzungen geschaffen, damit in der Hochwaldstadt wieder ein Krankenhaus entsteht.