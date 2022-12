Filmreihe „Blick auf Mexiko“ im Filmhaus Saarbrücken : Filmkultur aus einem weit entfernten Land

Im Filmhaus in der Mainzer Straße werden mexikanische Filme gezeigt. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Das Filmland Mexiko kann man ab Donnerstag in Saarbrücken erleben. In einer Filmreihe zeigt das Filmhaus in der Mainzer Straße 8 verschiedene Filme, die in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Konsulat ausgewählt wurden.

Im Filmhaus Saarbrücken startet am Donnerstag, 15. Dezember, eine mexikanische Filmreihe in Kooperation mit dem mexikanischen Konsulat Frankfurt. Vier Filme aus mexikanischer Produktion sind in den nächsten Tagen zu sehen.

Im Eröffnungsfilm „Mamacita“ porträtiert Regisseur José Pablo Estrada Torrescano seine extravagante Großmutter. Dies führt zur Enthüllung von Geheimnissen, Lügen und Täuschungen, die fünf Generationen seiner Familie betreffen. Der Regisseur wird seinen Film persönlich vorstellen. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.

Am Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr, zeigt das Filmhaus den Spielfilm „Cría Puercos“. Darin rettet ein kleines Schwein namens „La Cuina“ das Leben der Witwe Esmeralda, die jegliche sozialen Kontakte meidet und sich in ihrem Haus verschanzt hat.

Das Filmdrama „La Gran Promesa“ des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Jorge Ramírez-Suárez läuft am Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr. Sergio, ein Kriegsfotograf, kommt zu spät zur Geburt seiner Tochter, bei der seine Verlobte stirbt. Damit das Sorgerecht nicht in die falschen Hände gerät, entführt er seine Tochter und gibt sie in die Obhut seiner besten Freunde. Er selbst muss vor den Behörden fliehen und verlässt Mexiko. Erst 23 Jahre später wird er sein Versprechen einlösen, seine Tochter in der Heimat wiederzusehen.

Mit „El Peluquero Romántico“ schließt die Reihe mit einer Sonntagsmatinee am 18. Dezember, 12 Uhr, ab. Im Mittelpunkt der Komödie steht der Friseur Victor, dessen Leben aus Routine zwischen Arbeit und Freizeit mit seiner Mutter besteht. Ihr plötz­li­cher Tod wirft ihn aus der Bahn. Auf einer Reise nach Rio de Janeiro wird er mit seiner Vergan­gen­heit konfron­tiert.

Alle vier Filme der Reihe laufen im Originalton mit deutschen Untertiteln. Die Filmreihe ist auch als kulturelles Angebot für die wachsende mexikanische Gemeinschaft im Saarland gedacht.