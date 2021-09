Video-Interview mit der SZ : Heiko Maas über Armin Laschet, seine Schauspiel-Ambitionen und eigene Fehler

Beim Redaktionsgespräch brachte Heiko Maas hoffnungsvolle Nachrichten für Ford-Saarlouis. Im Anschluss beantwortete er der SZ im Video einige Fragen, die durchaus persönlicher waren.

Es ist schon eine Weile her, dass Heiko Maas als Minister im Saarland tätig war. Zuletzt war er von 2012 bis 2013 zuständig für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Auch wenn er jetzt als Direktkandidat in Saarlouis gegen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier antritt, ist er inzwischen als Bundesaußenminister in Berlin und der ganzen Welt tätig.

In Saarbrücken ist er mittlerweile eher selten. Doch bei seinem Besuch in dieser Woche nahm er sich Zeit für ein Redaktionsgespräch mit der SZ. Und für ein paar Fragen, die ihm normalerweise nicht oft gestellt werden. Oder wissen Sie, was Armin Laschet (CDU) seiner Meinung nach besser kann als SPD-Kandidat Olaf Scholz? Wie sein Gewinner-Gesicht am Wahlabend aussieht? Oder in welchem Film er mit seiner Partnerin, Schauspielerin Natalia Wörner, mitspielen würde?