Polizeiermittlungen laufen : Motorradrennen in St. Ingbert – Täter gefährden wieder mit halsbrecherischem Imponiergehabe

Motorradrennen in St. Ingbert – Täter gefährden wieder mit halsbrecherischem Imponiergehabe

Die Polizei in St. Ingbert ermittelt wegen eines mutmaßlichen Motorradrennens. Foto: dpa/Fabian Strauch

St. Ingbert Diese Strecke in St. Ingbert hat es verkannten Rennfahrern offensichtlich angetan: Immer wieder müssen sich Ermittler mit solch gefährlichen Fällen befassen. Diesmal wollten laut Zeugen die Teilnehmer des Wettstreits durch besonders riskante Aktionen beeindrucken.

Für die Polizei in St. Ingbert ist die L 108 ein besonders heißes Pflaster, wenn es um illegales Kräftemessen auf der Straße geht. Und so ist es am Mittwochabend (8. September) erneut zu einem Rennen gekommen, bei dem andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein könnten, berichtet ein Behördensprecher.