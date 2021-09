21-jähriger Verdächtiger festgenommen : Streit eskaliert: 50-jähriger Mann in Blieskastel getötet

Blieskastel-Webenheim In Blieskastel-Webenheim ist in der vergangenen Nacht ein Streit so eskaliert, dass am Ende ein Mann getötet wurde. Jetzt gibt es neue Informationen.

Ein 50 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein 21 Jahre alter Mann, wurde festgenommen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Der Mann sei der Sohn der Lebensgefährtin des Opfers, er habe den Notruf selbst abgesetzt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Das Opfer sei mit Stichverletzungen gefunden worden und während der Reanimationsversuche gestorben. Der Verdächtige sei auf dem gleichen Grundstück im Stadtteil Webenheim festgenommen worden. Die Polizei sprach von einem Streit, der eskaliert sei.

Die Ermittlungen hätten bislang ergeben, dass es in der Vergangenheit Fälle von häuslicher Gewalt zwischen dem 50-Jährigen und der Mutter des Tatverdächtigen gegeben habe, erklärte ein Sprecher. Diese seien der Polizei teilweise bekannt gewesen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten zunächst an. Der 21-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.