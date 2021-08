Turbulenter Tag in in St. Ingbert : Zwei Verkehrsunfälle, zwei Mal flüchtet der Täter

Turbulenter Tag in in St. Ingbert

St. Ingbert In dem einen Fall waren ein Bus und ein Lkw beteiligt, in den anderen Fall zwei Pkw.

Am Dienstagmorgen (31. August) ereignete sich gegen 6:45 Uhr in der Elversberger Straße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall. Hierbei lenkte ein LKW-Fahrer kurz vor Passieren eines entgegenkommenden Omnibus leicht auf dessen Fahrbahn, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrer des Omnibus wurde hierbei leicht verletzt, der LKW-Fahrer flüchtete.

Unfall in der Poststraße

Auch am Dienstag kam es zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem hinteren Parkplatz in der Poststraße in St. Ingbert. Hierbei stieß der bislang unbekannte Täter mit einem auf dem Parkplatz stehenden weißen Audi A4 zusammen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.