Kriminalität : Dreister Trickbetrug an Geldautomat in St. Ingbert

St Ingbert Eine 67-jährige St. Ingberterin ist am Wochenende Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden. Der Täter entwendet einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto. Die Polizei warnt vor weiteren Fällen mit der gleichen Masche.

Am Sonntag (27. Juni), ist eine Frau in St. Ingbert Opfer eines Trickbetrügers geworden. Die 67-jährige St. Ingberterin hob gegen 14.30 Uhr am Automaten eines Bankinstituts in der Rickertstraße Bargeld ab. Als sie die Bank verlassen hatte, rief ihr eine unbekannte und in der Bank befindliche männliche Person zu, dass sie zwei 50 Euro-Scheine auf dem Geldautomaten liegen gelassen hätte. Die Geschädigte ging irritiert zurück in die Bank, und der unbekannte Täter händigte die Geldscheine an die Frau aus.