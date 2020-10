Automobil : Die Wiedergeburt des Defender

London Britischer Hersteller Ineos übernimmt womöglich das Smart-Werk in Hambach.

(gj) „The Grenadier“ heißt ein Pub in der Wilton Row Nr. 18 des Londoner Stadtteils Belgravia. Hier ist der Legende nach die Schnapsidee entstanden, den Anfang 2016 eingestellten Land Rover Defender in seiner ursprünglichen Form weiter zu bauen. Weil die Firma Jaguar-Land Rover abwinkte, nahm Sir Jim Arthur Ratcliffe die Sache selbst in die Hand. Der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Mann war mit dem Aufbau des Chemiekonzern Ineos zu Geld gekommen und ist heutzutage einer der reichsten Männer Großbritanniens.

Die Motoren liefert BMW zu, das Automatikgetriebe kommt von ZF. Von einer jährlichen Stückzahl von 15 000 an aufwärts will man in die Gewinnzone kommen. Ursprünglich war die Endmontage in Wales geplant. Nachdem Daimler aber sein Smart-Werk im lothringischen Hambach dicht machen will, heißt es, dass es womöglich der für seine günstigen Einkäufe bekannte Ineos-Chef übernehmen wolle – samt eingearbeiteter Belegschaft.