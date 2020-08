Unterschrift von Daimler für Verkauf steht noch aus : Hoffnungen für Smart-Werk steigen

Daimler will das Smart-Werk in Hambach verkaufen. Foto: Daimler AG/Marc Przybyl

Hambach Der britische Autozulieferer Ineos Automotive hat seine Bereitschaft bekräftigt, 1314 Beschäftigte im Smart-Werk in Hambach auch über den Zeitraum Mai 2024 hinaus zu übernehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verkauf des Werks durch Daimler an die Briten auch zustande kommt.

Derzeit laufen hierüber noch Detail-Verhandlungen. Ineos hat nach Angaben von Gewerkschaftsvertretern bereits seine Unterschrift unter einen entsprechenden Kaufvertrag gesetzt. Die Unterschrift von Daimler stehe jedoch noch aus. Die Planungen sehen unter anderem vor, dass in Hambach noch bis 2024 Smarts produziert werden sollen. Gespräche zwischen beiden Beteiligten sind Anfang Juli in Gang gekommen. Ineos Automotive hat sich für die Frist eines halben Jahres ein Vorkaufsrecht gesichert.

Was genau nach 2024 in Hambach produziert werden soll und in welchen Größenordnungen, lasse sich derzeit noch nicht absehen. Folglich bleibt auch noch offen, ob tatsächlich alle 1314 Mitarbeiter am Ende gebraucht werden.