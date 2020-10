Fahrbericht : Strom statt Selbstzünder

Frankfurt Erstmals hält die Plug-in-Hybrid-Technologie Einzug unter die Jeep-Haube: Die beiden kleinsten Modelle Renegade und Compass fahren bis zu 50 Kilometer elektrisch. Dafür fällt der Diesel aus dem Angebot.

Die beiden im süditalienischen Werk Melfi gefertigten vergleichsweise kompakten Jeep-Modelle Renegade und Compass machen den Anfang. Fortan tragen die Varianten mit Vierradantrieb statt 4x4 den Zusatz 4xe im Namen: viermal e. E wie elektrisch. Ein 1,3-Liter-Benzinmotor mit wahlweise 130 PS/96 kW oder 180 PS/132 kW treibt die Vorderachse an, während ein 60 PS/44 kW starker Elektromotor über ein Untersetzungsgetriebe mit integriertem Differenzial für den Vortrieb an der Hinterachse zuständig ist. Die Systemleistung der beiden Energiequellen liegt bei zusammen 190 PS/140 kW beziehungsweise 240 PS/177 kW.

Man könnte also sagen, Jeep hat den Hybrid-Gedanken überaus konsequent umgesetzt. Der vordere Wagenteil entspricht einem herkömmlichen Benziner mit Frontantrieb, das Heck erfüllt die Eigenschaften eines Elektroautos. Die Ladezeit liegt an einer Wallbox oder Säule mit Ladeleistungen bis zu drei Kilowatt bei dreieinhalb Stunden.

Auf ersten Testfahrten stellten Renegade und Compass unter Beweis, dass die zwei Antriebsphilosophien in vielen Fahrsituationen bestens miteinander harmonieren können. Lediglich beim behutsamen Abbremsen am Kreisverkehr spürten wir mehr als ein Mal ein kurzes Ruckeln im Antriebsstrang – vermutlich jeweils in dem Moment, in dem das System von der Verzögerung durch Rekuperation auf den tatsächlichen Einsatz der Bremsanlage umstellt.