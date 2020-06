Banking Apps : Apps ersetzen den Bank-Automaten

SAARBRÜCKEN Viele Senioren stehen dem Online-Banking skeptisch gegenüber. Doch in Corona-Zeiten ist neues Denken angesagt.

Auch die eigenen Finanzen können per Software verwaltet werden. Dazu gibt es digitale Haushaltsbücher wie Finanzguru, Wallet oder Moneycontrol in den App-Stores von Apple und Google.

Taucht ein Problem auf oder ist jemand mit der Bedienung überfordert, kann per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular um Unterstützung gebeten werden. Außerdem gibt es die Option, ein digitales Haushaltsbuch zu führen. Darin können alle Ausgaben notiert werden, bei denen der Nutzer mit Bargeld bezahlt und die somit nicht automatisch erfasst werden können. Die App ist für iOS und Android verfügbar. Wer kein Smartphone besitzt oder seine Bankgeschäfte lieber an einem großen Monitor erledigt, kann Finanzblick auf einem Windows-PC oder Rechner von Apple mit dem Betriebssystem MacOS nutzen.

Zudem teilt die App per Kalendererinnerung mit, wenn ein Vertrag bald ausläuft. So hat der Nutzer die Fristen immer im Blick und kann überteuerte oder nicht mehr benötigte Verträge direkt über die Anwendung kündigen; dieser Service kostet allerdings jeweils 3,99 Euro. Wie auch bei Finanzblick wird das Thema Sicherheit bei Outbank großgeschrieben. Alle Daten sollen sicher auf dem Endgerät verschlüsselt werden: „Mein Geld. Meine Daten“, lautet der Slogan der App, die für iOS und Android verfügbar ist – eine Version für den PC gibt es allerdings nur für MacOS.

Bei Banking4 sind sensible Finanzdaten ebenfalls gut aufgehoben. Verschlüsselte „Daten-Tresore“ sollen für Sicherheit sorgen. Kostenfrei ist die Applikation, die für iOS und Android verfügbar ist, allerdings nicht. 9,99 Euro kostet die Anwendung einmalig. Die Desktop-Lizenz für Windows und MacOS gibt’s für 29,95 Euro. Bei Banking4 können elektronische Kontoauszüge als PDF abgerufen und Rechnungen per Fotoüberweisung bezahlt werden. Dabei wird ein Bild der Rechnung an einen Server geschickt, der die Daten für die Erstellung einer Überweisung ausliest.