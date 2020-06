Corona-Stresstest für Schulen : Umfrage zeigt: Kinder oft ohne Lern-Computer zu Haus

Die Einschätzung „Ich muss mein Kind mehr unterstützen“ trifft laut Umfrage besonders für die Hälfte der Grundschuleltern zu. Foto: dpa-tmn/Ulrich Perrey

Saarbrücken Eltern geben der coronabedingten Notbetreuung an Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien die Durchschnittsnote 3,1 und der Schulpolitik während der Pandemie eine 3,9. Und mehr als die Hälfte von ihnen macht sich Sorgen darüber, ob ihr Kind genug lernt. Das hat die Umfrage „Digitale Schule in Zeiten von Corona“ ergeben.

Von Sophia Schülke

Die Antworten kamen zu 45 Prozent von Eltern mit Kindern in Grundschulen, zu 22 Prozent in Gemeinschaftsschulen und zu 32 Prozent in Gymnasien.

„Die Situation war wesentlich von den Eltern zu meistern, und viele Mängel des Schulwesens treten im Corona-Stress-Test noch deutlicher als sonst zutage“, sagt Bernhard Strube, Sprecher des Interessen-Vereins Landeselterninitiative für Bildung. So fühlte sich fast ein Drittel der befragten Eltern mit der Beschulung in den eigenen vier Wänden überfordert, ein Viertel sah die Kinder überfordert. Diese und andere Ergebnisse hat die Landeselterninitiative gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gesammelt und ausgewertet. Die Umfrage wurde zwischen 18. Mai und 2. Juni durchgeführt, eingegangen waren 3924 Antworten, vor allem von Eltern, deren Kinder Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Gymnasien besuchen. Der Rücklauf aus Förder- und berufsbegleitenden Schulen war geringer.

„Wir wollen uns der Kritik stellen, um Verbesserungen anzustrengen“, erklärt GEW-Landesvorsitzende Birgit Jenni. Sie fügt aber auch an, was sich jetzt an Mängeln zeige, habe man bereits kritisiert. Jenni verweist etwa auf den ehemaligen GEW-Landeschef und Ex-Bildungsminister Klaus Kessler (Grüne), der 2004 einen Laptop für jeden Schüler gefordert hatte. Aus den Grundschulen haben laut Umfrage 77 Prozent der Eltern berichtet, über die notwendige Technik für den digitalen Unterricht zu verfügen, aus den Gemeinschaftsschulen waren dies 74 Prozent und aus den Gymnasien 82 Prozent.

Aus den Erfahrungen der Pandemie und den Ergebnissen der Umfrage leiten Landeselterninitiative und GEW mehrere Forderungen ab, vor allem vor dem Hintergrund des „nicht auszuschließenden“ Szenarios eines eingeschränkten Schulbetriebs mit Präsenz- und Fernunterricht. Ein solcher müsse frühzeitig geplant und unter regelmäßiger und früher Beteiligung von Lehrer-, Schüler- und Elternorganisationen stattfinden – etwa in einem Bildungsgipfel. Dabei sei Präsenzunterricht für kleinere Kinder, Kinder mit Lernproblemen und Klassen vor Prüfungsjahren wichtiger. Für die Notbetreuung, sollte sie wieder eintreten, wünschen sich Eltern laut der Umfrage unter anderem eine Ausweitung der Berechtigten, eine Anpassung an die Arbeitszeiten und die Möglichkeit, Hausaufgaben und nicht verstandenen Lernstoff zu bearbeiten. Weitere Forderungen bestehen in einer Qualifizierungspflicht für Lehrkräfte für die landesweite Bildungscloud Online-Schule Saarland und in mehr Freiraum für die Schulen bezüglich Lehr- und Stoffverteilungsplänen. Zudem müssen Lehrkräfte für ihre Schüler zu bestimmten Zeiten telefonisch oder digital für Fragen zum Lehrplan zu erreichen sein, fordert die Landeselterninitiative.

Die Umfrage wurde digital durchgeführt, den Aufruf haben Landeselterninitiative und GEW in Newslettern, in E-Mails an alle Schulen und in Medien bekanntgemacht. „Die Umfrage ist statistisch nicht repräsentativ, aber knapp 4000 Antworten liefern ein ernstzunehmendes Meinungsbild“, sagt Strube – merkt aber an, dass Eltern, die schlecht oder kein Deutsch sprechen oder digital schlecht ausgestattet sind, für diese Umfrage schwerer zu erreichen gewesen seien.