Kostenfalle Handy : Kommunikation per Handy kann im Flugzeug extrem teuer werden

Kommunikation per Handy kann im Flugzeug extrem teuer werden

Erfurt In vielen Flugzeugen dürfen mittlerweile elektronische Geräte wie Smartphone oder E-Reader benutzt werden. Doch das kann schnell zur Kostenfalle werden, wenn der Besitzer nicht aufpasst, warnt die Verbraucherzentrale Thüringen.

Wer Urlaubsgrüße aus dem Flieger verschicken will, hat mehrere Optionen eine Verbindung mit seinem Smartphone aufzubauen.

Wie das Fachportal teltarif.de erklärt, werde eine Internetverbindung im Flugzeug entweder per Satellitentechnik oder durch eine Kombination aus Mobilfunk-Stationen aufgebaut. Das könne laut Verbraucherzentrale schnell teuer werden, warnen die Verbraucherschützer: „Diese Datenverbindungen können bis zu 30 Euro pro Megabyte kosten.“ Zudem gelten beispielsweise Kostenpuffer des eigenen Anbieters nicht. „Auch die EU-Roaming-Verordnung gilt nicht an Bord von Flugzeugen, denn diese umfasst nur sogenannte terrestrische Verbindungen (Verbindungen an Land).“