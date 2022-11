Tischtennis : Franziska führt FCS zum 3:1-Sieg bei Aufsteiger Mainz

Mit zwei Siegen führte Kapitän Patrick Franziska den 1. FC Saarbrücken Tischtennis in Mainz zum 3:1-Auswärtssieg. Foto: dpa/Marius Becker

Mainz Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der Tischtennis-Bundesliga auch nach der WM-Pause klar auf Playoff-Kurs. Der Vizemeister setzte sich am Sonntag mit 3:1 beim Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 durch. Im ersten Spiel des Nachmittags gewann Saarbrückens japanischer Neuzugang Takuya Jin mit 3:2 (11:6, 11:4, 5:11, 8:11, 11:6) gegen Luka Mladenovic aus Luxemburg.

Im Anschluss daran stellte FCS-Kapitän Patrick Franziska durch ein 3:0 (11:4, 11:8, 11:2) gegen den Moldawier Andrei Putuntica in nur 18 Minuten auf 2:0.

FCS-Akteur Cedric Nuytinck verlor anschließend das dritte Einzel mit 1:3 (8:11, 5:11, 11:8, 4:11) gegen Yuto Muramatso aus Japan. Franziska sicherte mit dem 3:0 (13:11, 11:6, 9:11) über Mladenovic schließlich den Auswärtssieg. In der Tabelle liegen Franziska und Co. mit 8:2 Punkten weiterhin auf Rang drei. Darko Jorgic stand dem FCS aufgrund seiner Finalteilnahme bei einem Weltranglistenturnier in Slowenien nicht zur Verfügung.