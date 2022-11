Ringer-Bundesliga : Köllerbacher Ringer haben keine Probleme mit Witten

Witten Der KSV Köllerbach hat zum Rückrundenauftakt der Ringer-Bundesliga Gruppe West beim KSV Witten mit 20:9 besiegt. Mit dem Erfolg bleiben die Saarländer weiter auf Platz zwei hinter dem verlustpunktfreien ASV Mainz 88. Witten bekam am Samstag nur neun statt zehn Sportlern auf die Matte.

Darum holte der Ukrainer Oleksander Khotzianivski, der zurzeit mit seiner Familie an der Landessportschule lebt, in der Klasse bis 130 Kilo Freistil kampflos vier Zähler.

Nach dem Stilartwechsel – Gewichtsklassen, die in der Vorrunde im klassischen Stil gerungen wurden, werden nun im Freistil ausgetragen und umgekehrt – kam Pajtim Sefaj erstmals zum Einsatz. In der Klasse bis 80 Kilo griechisch-römisch ließ der Köllerbacher Saeid Esmaeili Fini keine Chance, siegte nach 4.15 Minuten technisch überlegen mit 15:0. Ebenfalls vier Mannschaftspunkte steuerte Piotr Ianulov in der Klasse bis 86 Kilo Freistil bei. Nach knapp vier Minuten drückte er seinen Gegner Ümitcan Tasdemir auf beide Schultern. Je drei Zähler trugen die Greco-Spezialisten Etienne Kinsinger (66 Kilo) und Peter Öhler (98 Kilo) bei.