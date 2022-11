3. Handball-Liga Süd-West : HG Saarlouis versinkt nach Niederlage im Mittelmaß

RODGAU Die Handballer der HG Saarlouis haben in Hessen die vierte Saisonniederlage in der 3. Liga erlitten. Dabei spielte auch eine extrem frühe Rote Karte eine wichtige Rolle.

Den Schwung aus dem Derby-Sieg über den TuS Dansenberg (28:27) wollten die Handballer der HG Saarlouis in der 3. Liga Süd-West am Samstag ins Gastspiel bei der HSG Rodgau Nieder-Roden mitnehmen. Doch schon nach nicht mal zwei Minuten nahm das Unheil für die Saarländer im Spiel bei den „Baggerseepiraten“ seinen Lauf: Spielertrainer Branimir Koloper langte in der Abwehr unglücklich ins Gesicht des Gegenspielers. Die frühe Rote Karte war die Folge.