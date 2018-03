später lesen Testspiel gegen Brasilien Erstes Wiedersehen nach dem 7:1 Teilen

Den 8. Juli 2014 werden Fußball-Fans in Deutschland niemals vergessen. In einem Jahrhundertspiel fegten Klose, Kroos und Co. Gastgeber und Rekordweltmeister Brasilien (hier der frustrierte David Luiz) mit 7:1 vom Feld – im Halbfinale der WM! Heute Abend in Berlin will Brasilien für diese Schmach Revanche nehmen. ⇥Foto: dpa/Bizerra