Disqualifikation im Mixed-Wettbewerb : Tränen nach deutschem Skisprung-Drama – Karl Geiger: „Irgendwas ist komisch“

Peking Statt einer Medaille steht nun die Disqualifikation für die deutschen Skispringerinnen und Skispringer im Mixed-Wettbewerb bei Olympia fest. Den Grund findet nicht nur Skispringer Kar Geiger seltsam.

Weil Althaus’ Sprung wegen des nicht regelkonformen Anzugs in der Auswertung fehlte, schaffte es das Quartett in der Besetzung Selina Freitag, Constantin Schmid, Althaus und Geiger als Neunter nicht einmal in den zweiten Durchgang. „Bei der Katha war es der Anzug, der anscheinend zu groß war. Wir wissen nicht genau, was war“, sagte Frauen-Chefcoach Maximilian Mechler.