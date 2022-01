Champions League : Nach Sieg auch im Rückspiel: Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken stehen jetzt im Halbfinale

Helle Freude beim Team des FCS Tischtennis: Es bezwang am Freitagabend vor heimischer Kulisse die französischen Herausforderer von GV Hennebont. Jetzt steht das Spiel gegen die Spieler aus Russland an.

Nach dem Rückstand zurück ins Spiel und dann auf Sieg: So hat es die Mannschaft des 1. FC Saarbrücken Tischtennis am Freitagabend, 22. Januar, geschafft, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Das Team bezwang die Gäste aus Frankreich. Schon im Hinspiel des Viertelfinales in der Bretagne am 11. Januar beim GV Hennebont war der FCS als Favorit aus der Begegnung herausgegangen. Das Ergebnis da: 3:0.