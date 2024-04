Olympische Spiele Tiktok wird Partner von Team Deutschland

Tiktok ist vor allem bei jungen Leuten beliebt. Allerdings gilt die Plattform als umstritten. In den USA gibt es - wie auch in Europa - die Sorge, die App könne zum Sammeln von Informationen über Nutzer durch chinesische Behörden oder für politische Einflussnahme missbraucht werden. Regierungen mehrerer Länder sowie die EU-Kommission untersagten die Nutzung von Tiktok auf Diensthandys. Der US-Senat hat in der Nacht zum Mittwoch ein Gesetz angenommen, das zur Verbannung aus den amerikanischen App Stores führen könnte, wenn die App ein Jahr später weiter dem aktuellen Besitzer Bytedance gehören sollte.