Leichtathletik : Deutsche Frauen glänzen beim Diamond-League-Finale

Gesa Felicitas Krause will bei der WM in Doha ganz vorne mitmischen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Zürich Gesa Krause läuft Rekord über 3000 Meter Hindernis.

Gesa Felicitas Krause fieberte nach ihrem Rekordlauf noch beim Rennen ihrer WG-Freundin Konstanze Klosterhalfen mit, dann richtete das Hindernis-Ass bestens gelaunt eine Kampfansage an die geballte Konkurrenz aus Kenia. „Bei den Weltmeisterschaften“, sagte Krause selbstbewusst, „möchte ich vorne mitmischen“.

Wie Klosterhalfen steht Krause derzeit für geballte Frauen-Power auf der Laufbahn. Während die erfolgsverwöhnten deutschen Speerwerfer beim Diamond-League-Finale schwächelten, glänzten die Zimmerkolleginnen von Zürich im legendären Letzigrund-Stadion. Krause verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis auf 9:07,51 Minuten, nur vier Kenianerinnen waren an dem Abend schneller als sie.

„Am Schluss habe ich mir gesagt: Kopf aus und nicht mehr nachdenken“, sagte Krause. Vier Wochen vor Beginn der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) wird die 27-Jährige immer schneller. „Eigentlich habe ich schon länger mit dem Rekord gerechnet“, sagte Krause, die am Sonntag gleich ihren nächsten Härtetest hat: Beim ISTAF in Berlin läuft die Europameisterin die ungewohnten 2000 Meter Hindernis.