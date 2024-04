Leichtathletik Achter Weltrekord: Duplantis überrascht sich selbst

„Nicht so wirklich“ habe er in Xiamen mit dem nächsten Rekord gerechnet, gestand der 24 Jahre alte Schwede hinterher ein. Denn seine Hallen-Saison verlief trotz des WM-Titels Anfang März eher mäßig. In Glasgow genügten Duplantis 6,05 Meter für Gold, unter dem Hallendach ist er früh im Jahr auch schon zu Rekorden gesprungen - in diesem Winter aber nicht. „Deswegen hatte ich heute ein bisschen Feuer in mir. Ich wollte zeigen, was ich wirklich drauf habe“, berichtete der Olympiasieger.