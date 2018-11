Diebe schlagen an Autos Seitenscheiben ein

Ein Unbekannter schlug hier die hintere rechte Seitenscheibe an einem braunen BMW der Einser-Reihe ein, um an die auf dem Rücksitz abgestellte Sporttasche zu kommen, so die Polizei. Eine weitere Tat wurde aus dem Bereich der Jugendherberge bekannt. Auch dort wurde eine Seitenscheibe an einem Auto, hier einem weißen Skoda Yeti, eingeschlagen. Das Diebesgut in diesem Fall: zwei Stofftaschen, die mit Lebensmitteln und Tabakpfeifen gefüllt waren.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80.