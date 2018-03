später lesen Blaulicht Unbekannte wollten in Gaststätte einbrechen Teilen

Unbekannte haben versucjt. in der Nacht zu Mittwoch in eine Gaststätte in der Winterbacher Straße einzubrechen. Hierzumachten sich ein oder mehrere unbekannte Täter auf massiver Art und Weise an der Eingangstür der Gaststätte zu schaffen, so die Polizei. Ein Eindringen in die Gaststätte gelang ihnen allerdings nicht, so dass es bei einem Einbruchsversuch blieb. Von Melanie Mai