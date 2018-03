später lesen Fußball-Saarlandliga Primstal kassiert Rückschlag vor dem Spitzenspiel Teilen

Twittern







Fußball-Saarlandligist VfL Primstal hat am Dienstag im Nachholspiel beim Tabellendritten SV Auersmacher den Sprung auf Platz vier verpasst. 3:0 und 4:1 führte der VfL in der ersten Halbzeit, sah bereits wie der Sieger aus – musste sich am Ende aber mit einem 4:4 zufriedengeben. „Auswärts vier Tore zu schießen und dennoch nur einen Punkt mitzunehmen – das hat dann schon was von einer Niederlage“, meint VfL-Spielführer Marc Pesch. Von Frank Faber