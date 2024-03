Rettungsübung Gemeinsam den Ernstfall geprobt

Die Firma Diehl Defence betreibt in ihrem Werk auf dem Maasberg bei Bierfeld ein modernes Produktions- und Integrationszentrum für Hightech-Ausrüstung der Streitkräfte in den Bereichen Lenkflugkörper und Munition. Im Werk Mariahütte verfügt sie eigenen Angaben zufolge über moderne Einrichtungen und technische Verfahren zur hochpräzisen Metall- und Blechbearbeitung für die Klein- und Großserienfertigung. Für potenzielle Ereignisse, die sich zu einem Störfall entwickeln können, bestehen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne in enger Abstimmung mit Behörden und Katastrophenschutz.