Gewerbegebiet Dommersbach: Keine Erschließung

Das Gewerbegebiet Dommersbach in Wolfersweiler soll nun doch nicht erschlossen werden. Das hat der Nohfelder Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bürgermeister Andreas Veit (CDU) begründet das mit den Kosten. Nach Abzug aller Zuschüsse würden etwa 1,4 Millionen Euro an der Gemeinde hängen bleiben. Selbst wenn alle Grundstücke verkauft wären, würde der zu stemmende Eigenanteil der Gemeinde noch bei 900 000 Euro liegen. Der Bebauungsplan ist aber gültig. Damit bleibe die Gemeinde handlungsfähig, sollte ein Interessent große Teile des Gewerbegebietes nutzen wollen.