Sparkassen Jugend Cup 2020 : D-Juniorinnen des SV 08 Ludweiler sind Saarlandmeister

Die D-Juniorinnen des SV 08 Ludweiler sicherten sich nach einem spannenden Finalspiel den Meisterschaftstitel beim Sparkassen Jugend Cup 2020 in Saarlouis. Foto: SV 08 Ludweiler

Ludweiler/Saarlouis In einem angespannten Finale traf der Favorit auf die Spielerinnen des TuS Jägersfreude.

Bereits zum zweiten Mal in Folge standen die U13-Mädchen des SV 08 Ludweiler im Finale um die Hallen-Saarlandmeisterschaft. Die Qualifikation zum Endspiel um den Sparkassen Jugend Cup 2020 in Saarlouis erreichten die D-Juniorinnen souverän mit 31 Toren ohne Punktverlust.

Wie schwer solche Finalspiele sein können, hat man im letzten Jahr schon gesehen, als die Gruppe leider als Verlierer vom Platz gegangen war. In diesem Jahr ging das Team um die Trainer Daniel Wilhelm, Thorsten Becker und Jörg Keller aber als klarer Favorit ins Spiel.

Dank der guten Torfrau des TuS Jägersfreude blieb das Spiel zunächst lange torlos. Einige gute Aktionen und Schüsse wurden immer wieder pariert. Doch die Mädchen aus Ludweiler gaben nicht auf und drückten den Gegner immer weiter in die Defensive. Folgerichtig ging der SV durch Spielführerin Ina Keller vor der Halbzeitpause mit 2:0 in Führung.

Trotz der guten ersten Halblzeit merkte man den Ludweiler Mädchen die Anspannung deutlich an. So agierte man in der zweiten Hälfte recht nervös. Durch SV-Spielerin Johanna Putzer fiel dann schließlich das das erlösende 3:0. Mit dem Schlusspfiff erzielte Melisa Senol – die jüngste Spielerin der Ludweiler – noch das verdiente 4:0 und sicherte ihrer Mannschaft damit den Meisterschaftstitel.