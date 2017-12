Zum 1. Januar gibt’s Änderungen in den Busfahrplänen

Der kommende Fahrplanwechsel im Saarpfalz-Kreis zum 1. Januar bringt ein paar Änderungen im Schulverkehr sowie Verbesserungen auf den Linien 505 und 547 mit sich. Die Linie 505 erhält während der Woche nachmittags zusätzliche Fahrten von Homburg über Erbach Grünewaldstraße, Reiskirchen, Jägersburg bis nach Waldmohr. Auf vermehrten Kundenwunsch werde die Grünewaldstraße so besser an den ÖPNV angebunden. Jägersburg und Reiskirchen profitieren ebenfalls und erhalten nachmittags unter der Woche eine halbstündliche Verbindung nach Homburg. Auch am Wochenende erhält die Grünewaldstraße eine stündliche Verbindung nach Homburg und Bexbach. red

Die neu gestaltete Linie 547 (bislang Blieskastel – Kirkel mit Einzelfahren bis Neunkirchen) fährt im neuen Jahr täglich im Zweistundentakt von Blieskastel über Kirkel hinaus bis St. Ingbert Rendezvous-Platz. Zwischen Kirkel und Blieskastel entsteht so zeitweise ein Stundentakt und eine komplett neue Fahrtmöglichkeiten am Wochenende. Damit werden das Freizeitzentrum und die Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel besser angebunden und die Kirkeler Siedlung Waldland erhält erstmals einen regelmäßigen Busanschluss. Auch die Bliestal-Kliniken profitieren von der neuen 547: Vor allem am Wochenende erreichen Gäste und Patienten somit umsteigefrei die Städte Blieskastel und St. Ingbert oder können in Kirkel in die Bahn und in Blieskastel in den Biosphärenbus 501 umsteigen.

Rohrbach, Kirkel und Blieskastel erhalten zudem eine umsteigefreie Verbindung an das Kreiskrankenhaus St. Ingbert. Mitarbeiter und Auszubildende bei Festo erhalten neben den Linien 506 und 522 zusätzliche Fahrtmöglichkeiten. Das neue Angebot der Linie 547 können Fahrgäste im Januar mit einem Schnupperticket kostenlos testen. Dieses erhalten sie über die haushaltsweite Verteilung des Flyers entlang des Linienweges oder in den Kundenzentren in St. Ingbert und Blieskastel. Auf der Schulverstärkerlinie 552 gibt es geringfügige Anpassungen. Die Fahrt von Rilchingen-Hanweiler Konrad-Adenauer-Straße ehemals um 7.12 Uhr fährt bereits um 7.07 Uhr, Ankunft in Gersheim Ringstraße um 7.40 Uhr. Ebenso wird die Fahrt von Habkirchen Kapelle nach Kleinblittersdorf Bahnhof auf 6.33 Uhr vorverlegt, Ankunft in Kleinblittersdorf Bahnhof 6.56 Uhr. Neu auf der Linie 552 ist der Halt in Bliesmengen-Bolchen Wingert um 7.33 Uhr in Richtung Kleinblittersdorf. Einige Fahrten der Linie 504 im Schüler- und Berufsverkehr werden in die Schulverstärkerlinie 556 überführt. Betroffen sind die Fahrten 504 106, 504 114 und 504 101. An den Fahrten ändert sich sonst nichts. Die Fahrt der Linie 556 Ormesheim Neumühle nach St. Ingbert Rendezvous-Platz wird um vier Minuten nach vorne, auf 6.38 Uhr, verlegt. Zudem verkehrt die Linie 556 von Ensheim Bischof-Eich-Straße nach Gersheim Schule bereits um 7.20 Uhr.

Die neuen Fahrpläne sind ab Ende Dezember in den Kundenzentren und den bekannten Infostellen erhältlich. Mehr Informationen und Fahrpläne erhalten Fahrgäste zudem in den Kundenzentren sowie im Stadtbusbüro St. Ingbert, Rendezvous-Patz, Am Markt 9, Tel. (0 68 94) 13-123, oder unter www.saar-mobil.de.