Vortrag über Herzinfarkt und Schlaganfall

Fast die Hälfte aller Menschen stirbt in Deutschland an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Der Herzinfarkt und der Schlaganfall sind dabei die bedeutendsten akuten Erkrankungen, hieß es zum Hintergrund. In dem Vortrag am Mittwoch, 11. April, von 18 bis 19 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus erklärt Gerhard Maurer vom Malteser Hilfsdienst Homburg die Hintergründe und Risiken von Herz-Kreislaufkrankheiten. Darüber hinaus zeigt er, was im Notfall möglichst schnell getan werden sollte. Die Besucherinnen und Besucher des Vortrags lernen, typische Notfallsituationen zu erkennen und entsprechend zu handeln.