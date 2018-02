Der Sanierungsbedarf am Sport- und Kulturheim, die Sicherung der Bausubstanz am neuen Schulhaustrakt, die Fahrradwege in und um Kleinottweiler und die Urnengräber stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ortsratssitzung in Kleinottweiler. Der öffentliche Teil beginnt am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der ehemaligen Schule in Kleinottweiler.