später lesen Adventskonzert Besinnliches Konzert zur Weihnachtszeit Teilen

Twittern







Der Katholische Kirchenchor St. Cäcilia, der Männerchor Bierbach und der Junge Chor Bierbach veranstalten am Samstag, 1. Dezember, ein gemeinsames Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit. Beginn der Veranstaltung unter dem Titel „Stern nach Bethlehem“ ist um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche „Herz Jesu“ in Bierbach.