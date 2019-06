Sonderzölle : EU beklagt Rekordzahl an Handelsbarrieren

Brüssel Die EU beklagt eine Rekordzahl an internationalen Handelsbarrieren. Im vergangenen Jahr seien in Drittstaaten 45 neue Maßnahmen in Kraft getreten, teilte die EU-Kommission mit. Die Gesamtzahl ungerechtfertigter Handels- und Investitionshemmnisse belaufe sich damit auf 425, was einem neuen Rekordhoch entspreche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

EU-Unternehmen entstünden dadurch Schäden in Milliardenhöhe.Als ein Beispiel nannte die Brüsseler Behörde die von den USA verhängten Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte.

(dpa)