Mehr Zukunftsinvestitionen : Saar-IHK rüttelt an der Schuldenbremse

Saarbrücken Die Schuldenbremse sollte aus Sicht der IHK Saarland für den Bund gelockert werden, um Zukunftsinvestitionen zu finanzieren.

Die Schuldenbremse ist unter linken Politikern seit ihrer Einführung verschrien. Inzwischen wächst aber auch in der Wirtschaft die Kritik an diesem Instrument, das den Staat beim Geld-Ausgeben zügeln sollte. Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) plädiert jetzt für eine Öffnung der Schuldenbremse, damit mehr in die öffentliche Infrastruktur investiert wird. IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen sieht in der vor zehn Jahren beschlossenen Schuldenbremse einen Grund dafür, dass die Bürger unter holperigen Straßen, maroden Schulen oder zuckelnden Digitalnetzen leiden. „Das darf so nicht weitergehen“, schreibt Klingen in einem Beitrag für die IHK-Zeitschrift Saarwirtschaft.