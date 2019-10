Kommentar : Elektroautos müssen sauberer werden

Elektroautos sind leider – noch – nicht so sauber, wie man es sich wünscht. So wird die Ökobilanz trüber, je mehr Kohlestrom für das Laden der Batterien verwendet wird. Ein weiterer großer Faktor, der E-Autos auch in ökologischem Sinne dreckig macht, ist die Gewinnung von Kobalt, Nickel und Lithium.

Diese Metalle braucht die Industrie für die Lithium-Ionen-Akkus, die den Strom für Millionen Elektroautos speichern sollen. Der Abbau der Rohstoffe hat nicht unerhebliche Folgen für die Umwelt und ist in den Kobaltminen des Kongos oft mit Kinderarbeit verbunden.