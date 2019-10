Ökostrom-Umlage steigt um 5,5 Prozent : Flugtickets könnten teurer werden

Berlin Die Bundesregierung hat die Pläne zur Erhöhung der Luftverkehrssteuer erneut angepasst. An diesem Mittwoch stimmt das Kabinett über diesen und weitere Entwürfe rund ums Klimapaket ab.

Kurze Flüge sollen für mehr Klimaschutz jetzt doch teurer werden als zunächst geplant. Die große Koalition hat ihre Pläne zur Erhöhung der Luftverkehrsteuer ein zweites Mal angepasst. Wie am Dienstag aus dem Bundesfinanzministerium verlautete, soll die Ticketsteuer für Flüge im Inland und in EU-Staaten nun um rund 76 Prozent, die für längere Flüge um rund 43 Prozent angehoben werden. Die Airlines schlagen die Luftverkehrsteuer zumindest teilweise auf die Flugpreise auf – Flugtickets könnten also entsprechend teurer werden. Am Mittwoch soll das Kabinett über den Entwurf abstimmen.

Das Kabinett will am Mittwoch aber noch weitere Gesetze für mehr Klimaschutz auf den Weg bringen. Damit mehr Bürger vom Auto auf die Bahn umsteigen, sollen Zugtickets günstiger werden. Dafür soll die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Die Bahn hat zugesichert, ihre Fahrkarten entsprechend billiger zu machen.