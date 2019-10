Forderung nach Förderung : DGB will mehr Weiterbildung für Arbeitslose

Berlin Der Gewerkschaftsbund fordert, Menschen ohne Job beim Erwerb eines Berufsabschlusses zu unterstützen.

Menschen ohne Berufsabschluss sollen künftig das Recht bekommen, diese Qualifikation nachzuholen. Dazu will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch in diesem Monat den Entwurf für ein „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ vorlegen. Die Gewerkschaften befürchten, dass Arbeitslose dabei zu kurz kommen.

Mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen (52,6 Prozent) hatten im vergangenen Jahr keinen Berufsabschluss vorzuweisen. Von den jahresdurchschnittlich knapp 802 000 Arbeitslosengeld-Empfängern absolvierten aber nur 10,7 Prozent eine berufliche Weiterbildung. Bei der abschlussbezogenen Qualifizierung lag der Anteil lediglich bei 5,7 Prozent. Geradezu dramatisch ist die Situation in der größeren Gruppe der Langzeitarbeitslosen. Hier waren fast 81 Prozent ohne Berufsabschluss. Von den im Jahr 2018 gut 1,5 Millionen registrierten Betroffenen hatten aber nur 3,3 Prozent an einer Weiterbildung teilgenommen und lediglich 1,4 an einer abschlussbezogenen Qualifizierung. Die Daten finden sich in einer aktuellen Untersuchung des DGB, die unserer Redaktion vorliegt. Dem Papier zufolge sind vor allem finanzielle Anreize erforderlich, um das Qualifikationsniveau unter den Erwerbslosen deutlich zu heben.