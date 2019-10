Wegen niedriger Zinsen : IWF: Investoren gehen zu hohe Risiken ein

Washington Angesichts niedriger Zinsen gehen institutionelle Investoren wie Fonds, Pensionskassen oder Versicherer dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge immer höhere Risiken ein. Investitionen in riskantere und weniger liquide Anlagen würden zu „Schwächen“ führen, die „düstere Folgen für die globale Finanzstabilität“ haben könnten, warnte der IWF am Mittwoch in einem Bericht zur globalen Finanzstabilität.

