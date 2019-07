Ein Fünftel der Belegschaft : Deutsche Bank streicht 18 000 Jobs

Frankfurt Die Deutsche Bank will rund ein Fünftel ihres Personals abbauen. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, sollen bis 2022 rund 18 000 Stellen wegfallen. Dadurch und durch den Rückzug aus dem weltweiten Aktiengeschäft will die Bank ihre bereinigten Kosten um rund ein Viertel senken.