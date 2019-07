Chemieindustrie für weiteres Jahr skeptisch : Chemieindustrie schraubt ihre Erwartungen zurück

Frankfurt Die internationalen Handelskonflikte und die eingetrübte Weltwirtschaft machen der deutschen Chemie- und Pharmabranche immer mehr zu schaffen. Nach einem schon schwachen ersten Halbjahr senkte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) gestern erneut seine Prognose für das laufende Jahr.

Aus gegenwärtiger Sicht geht der Verband für die weitere Entwicklung in diesem Jahr allenfalls noch von einer moderaten Erholung aus. Chancen und Risiken auf den Märkten könnten derzeit nur sehr schwer eingeschätzt werden. „Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung bleiben hoch“, sagte Präsident Hans Van Bylen. Hier hat er in erster Linie den Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China im Auge. Die Haltung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump sei so wechselhaft, dass man jederzeit mit unberechenbaren Veränderungen rechnen müsse. Auch im Konflikt mit dem Iran sei weit und breit keine Lösung in Sicht. Zudem seien auch die Folgen des Brexit momentan noch kaum kalkulierbar. Die Auswirkungen würden jedenfalls zahlreiche Branchen und Unternehmen in Europa treffen.