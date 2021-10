Schon mehr als zehn Stunden zu spät : Warum sich die Meldung der aktuellen Corona-Zahlen beim RKI verzögert

Berlin Das passiert sonst fast nie. Bisher sind die aktuellen Corona-Zahlen des RKI nicht gekommen. Die Meldung verzögert sich – inzwischen schon über zehn Stunden. Woran das liegt? Und wann die Zahlen wo genau zuerst zu sehen sind, wenn sie da sind.

Normalerweise kommen die aktuellen Zahlen immer schon um kurz nach drei Uhr morgens. Dann kann jeder sehen, wie die Corona-Inzidenz des Vortages in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern und Gemeinden ist. Auch wie viele neue Corona-Kranke es gibt und auch wie viele an Corona gestorben sind, ist dann für jeden einsehbar.