Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Saarland-Inzidenz steigt leicht und liegt weit hinter der im Bund – Die macht mächtigen Satz nach oben

Saarbrücken/Berlin Im Saarland ist die Zahl der Corona-Infektionen binnen einer Woche leicht gestiegen. In einem Landkreis machten sie indes einen mächtigen Satz nach oben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Freitag, 22. Oktober, 97 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag waren es 89 Fälle. Damit gibt es seit Pandemie-Beginn im Saarland 49 026bestätigte Fälle. Das RKI meldet keinen weiteren Toten in Verbindung mit der Krankheit. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn im Saarland 1061 Menschen an oder mit dem Corona-Virus verstorben.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am neunten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 95,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 85,6 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 19 572 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.32 Uhr wiedergeben. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 16 077 Ansteckungen gelegen.