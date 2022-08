Steigende Energiepreise : Saar-Wirtschaftsminister Barke: Neues Entlastungspaket müsse „zeitnah“ kommen

Berlin/Saarbrücken In die Debatte um weitere Entlastungen in der Energiekrise mischt sich der Ruf nach Nachbesserungen. Auch das Saarland pocht darauf.

Mitten im Ringen um zusätzliche Entlastungen für die Bürger prüft die Bundesregierung jetzt auch eine Korrektur der staatlichen Gasumlage. Es gehe darum, „Trittbrettfahrern“, also eigentlich profitablen Gasimporteuren, den Zugang dazu zu erschweren, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag in Berlin. Das Ministerium schaue, ob es dafür rechtssichere Möglichkeiten gebe. Die Umlage wird von den Gasnutzern gezahlt – je weniger Unternehmen sie bekommen, desto weniger müssten die Bürger tragen. Derzeit können alle Unternehmen um Hilfe bei der Ersatzbeschaffung für russisches Gas bitten. Und zwar unabhängig von ihrer Ertragslage.